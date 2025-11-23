FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Rigore Inter, Marelli: “Molto complesso ma imprudenza c’è: corretto perché…”

ultimora

Rigore Inter, Marelli: “Molto complesso ma imprudenza c’è: corretto perché…”

Rigore Inter, Marelli: “Molto complesso ma imprudenza c’è: corretto perché…” - immagine 1
Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, ha analizzato così il calcio di rigore assegnato all'Inter durante il derby
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, ha analizzato così il calcio di rigore assegnato all'Inter durante il derby: "Premetto subito che quel rigore in campo è impossibile da vedere per due motivi: avviene dalla parte opposta rispetto all'arbitro e l'arbitro segue il pallone, quindi perde di vista quello che succede dopo.

Rigore Inter, Marelli: “Molto complesso ma imprudenza c’è: corretto perché…”- immagine 2
Getty Images

E' vero che Thuram si è già liberato del pallone ma non conta ai fini della decisione: deve essere valutato se l'intervento di Pavlovic è irregolare o meno. E' un rigore molto complesso, ma c'è l'imprudenza: viene concesso rigore e ammonito Pavlovic per l'irruenza. Corretto il rigore e corretta l'ammonizione perché è un provvedimento sull'entità del contatto".

Leggi anche
De Grandis: “Inter? Questa la cosa preoccupante. Luis Henrique bocciato. C’è...
Marchegiani: “Il gol del Milan? Ecco cosa è successo a Sommer. Inter può...

© RIPRODUZIONE RISERVATA