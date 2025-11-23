Luca Marelli , esperto arbitrale di DAZN, ha analizzato così il calcio di rigore assegnato all'Inter durante il derby : "Premetto subito che quel rigore in campo è impossibile da vedere per due motivi: avviene dalla parte opposta rispetto all'arbitro e l'arbitro segue il pallone, quindi perde di vista quello che succede dopo.

E' vero che Thuram si è già liberato del pallone ma non conta ai fini della decisione: deve essere valutato se l'intervento di Pavlovic è irregolare o meno. E' un rigore molto complesso, ma c'è l'imprudenza: viene concesso rigore e ammonito Pavlovic per l'irruenza. Corretto il rigore e corretta l'ammonizione perché è un provvedimento sull'entità del contatto".