FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora De Grandis: “Inter? Questa la cosa preoccupante. Luis Henrique bocciato. C’è un…”

ultimora

De Grandis: “Inter? Questa la cosa preoccupante. Luis Henrique bocciato. C’è un…”

De Grandis: “Inter? Questa la cosa preoccupante. Luis Henrique bocciato. C’è un…” - immagine 1
Presente nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club, Stefano De Grandis ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

De Grandis: “Inter? Questa la cosa preoccupante. Luis Henrique bocciato. C’è un…”- immagine 2
Getty Images

Presente nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club, Stefano De Grandis ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan. "La cosa preoccupante è che l'Inter ha perso Dumfries e oggi era monca a destra. Carlos Augusto è mancino e rientrava sempre. Non c'è Dumfries e non c'è l'alternativa comprata che era Luis Henrique che è stato bocciato".

De Grandis: “Inter? Questa la cosa preoccupante. Luis Henrique bocciato. C’è un…”- immagine 3

"Questa è una preoccupazione grossa, almeno che non si inventa lì Diouf come ha fatto alla fine. C'è un peso psicologico, su 12 partite ne hai perse 4, di solito statisticamente la squadra che vince non perde tanto, quindi ti può pesare tanto".

(Sky Sport)

Leggi anche
Marchegiani: “Il gol del Milan? Ecco cosa è successo a Sommer. Inter può...
Di Canio: “Calhanoglu? Di solito tira forte e sul gol del Milan sbaglia. Sommer…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA