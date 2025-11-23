Presente nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club, Stefano De Grandis ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan. "La cosa preoccupante è che l'Inter ha perso Dumfries e oggi era monca a destra. Carlos Augusto è mancino e rientrava sempre. Non c'è Dumfries e non c'è l'alternativa comprata che era Luis Henrique che è stato bocciato".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora De Grandis: “Inter? Questa la cosa preoccupante. Luis Henrique bocciato. C’è un…”
ultimora
De Grandis: “Inter? Questa la cosa preoccupante. Luis Henrique bocciato. C’è un…”
Presente nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club, Stefano De Grandis ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan
"Questa è una preoccupazione grossa, almeno che non si inventa lì Diouf come ha fatto alla fine. C'è un peso psicologico, su 12 partite ne hai perse 4, di solito statisticamente la squadra che vince non perde tanto, quindi ti può pesare tanto".
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA