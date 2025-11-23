Presente nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club, Stefano De Grandis ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan. "La cosa preoccupante è che l'Inter ha perso Dumfries e oggi era monca a destra. Carlos Augusto è mancino e rientrava sempre. Non c'è Dumfries e non c'è l'alternativa comprata che era Luis Henrique che è stato bocciato".