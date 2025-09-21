FC Inter 1908
Bergomi: “Inter-Sassuolo partita delicata. Non mi aspettavo questa mossa di Chivu”

Le parole di Beppe Bergomi, a Sky Sport, sulle scelte di Chivu per il match tra Inter e Sassuolo: "Giusto così"
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima di Inter-Sassuolo, Beppe Bergomi ha parlato così:

"Turnover controllato di Chivu? Direi giustamente, solo il City non ha fatto turnover con la stessa formazione praticamente nelle ultime tre partite in sette giorni.

L'Atalanta oggi ne ha cambiati 6, giusto così comunque per Chivu.

Chivu mantiene sempre gli esterni titolari, che sono quelli che spendono più energie sul campo, giocano ancora Dimarco e Dumfries.

Mi aspettavo un Luis Henrique ma la partita è delicata, non poteva fare troppi cambi"

