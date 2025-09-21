FC Inter 1908
Bergomi: "Visto la solita Inter, finale un po' in sofferenza. Mi piacerebbe vedere…"

Bergomi: “Visto la solita Inter, finale un po’ in sofferenza. Mi piacerebbe vedere…”

Bergomi: “Visto la solita Inter, finale un po’ in sofferenza. Mi piacerebbe vedere…” - immagine 1
"Sucic è bravo tecnicamente ma ci vuole tanta fisicità, contrasti in quella zona di campo", aggiunge Beppe Bergomi
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così del successo dell'Inter col Sassuolo:

Bergomi: “Visto la solita Inter, finale un po’ in sofferenza. Mi piacerebbe vedere…”- immagine 2
"Ho visto la solita Inter, la squadra palleggia bene, nel finale poi dopo il gol del 2-1 escono fuori le difficoltà di questa squadra. Il portiere del Sassuolo è stato bravo, l'Inter ha vinto meritatamente ma c'è stata un po' di sofferenza"

Bergomi: “Visto la solita Inter, finale un po’ in sofferenza. Mi piacerebbe vedere…”- immagine 3
"Continuo a dire che mi piacerebbe vedere nell'Inter un giocatore che, quando entra, fa paura agli avversari. Sucic è bravo tecnicamente ma ci vuole tanta fisicità, contrasti in quella zona di campo. Ci sono qualità che continuano a mancare nell'Inter. Il Sassuolo per 75' non si è mosso nella sua metà campo"

