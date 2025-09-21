"Sucic è bravo tecnicamente ma ci vuole tanta fisicità, contrasti in quella zona di campo", aggiunge Beppe Bergomi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così del successo dell'Inter col Sassuolo:

"Ho visto la solita Inter, la squadra palleggia bene, nel finale poi dopo il gol del 2-1 escono fuori le difficoltà di questa squadra. Il portiere del Sassuolo è stato bravo, l'Inter ha vinto meritatamente ma c'è stata un po' di sofferenza"