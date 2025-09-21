FC Inter 1908
De Grandis: “Chivu coinvolge tutti”. Bergomi: “Come l’anno scorso. E non mi piace che…”

A Sky Sport Stefano De Grandis e Beppe Bergomi hanno discusso di Cristian Chivu: il punto di vista dei due
A Sky Sport Stefano De Grandis e Beppe Bergomi hanno discusso di Cristian Chivu.

"A me sembra che Chivu cerchi di coinvolgere più persone, anche Pio Esposito titolare, in Champions ha giocato De Vrij. Carlos Augusto al posto di Bastoni, c'è un tentativo di far giocare più persone", dice De Grandis.

Bergomi, però, replica: "Anche l'anno scorso giocavano più persone, questi paragoni non mi piacciono. Sembra che l'anno scorso non si cambiava mai, io ti dico che non è così perché ci sono i numeri"

