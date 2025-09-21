Intervenuto a Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Sassuolo:
Di Canio: “Inter, preso un gol sciocchino. Ecco cosa ne penso di Sucic e Luis Henrique”
"L'Inter non si è scrollata tutto di dosso, alla fine ha preso un gol sciocchino con una grande palla di Berardi e alla fine è andata un po' in difficoltà.
Comunque Luis Henrique può far riposare Dumfries, Sucic è ancora un po' leggero nei contrasti ma fa assist, può starci anche se è meno dinamico di Mkhitaryan".
"Questo è il percorso che può fare Chivu, alcune scelte possono sembrare impopolari ma cos si può crescere. Non è che Chivu chieda la Luna, chiede più disponibilità ad alcuni giocator ma deve trovare comunque equilibrio in campo.
Ripenso ad alcuni gol fatti in Champions l'anno scorso come col Bayern, recupero palla alto e Thuram che col tacco serve Lautaro. Chivu chiede la velocizzazione dell'azione, invece di fare tic, tac, serve verticalità. L'Inter può anche cambiare, così non diventa prevedibile"
