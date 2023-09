Bergomi: “Inter stanca, Sassuolo squadra difficile da affrontare. Nella testa di Inzaghi…”

"Il Sassuolo è un avversario difficile, l'Inter ha creato tanto nel primo tempo ma il Sassuolo allunga il campo, fa correre avanti e indietro e ti fa spendere tanta energia. Oggi Dumfries è stato il miglior attaccante ma è mancato Cuadrado, l'Inter è un po' stanca e se ti allunghi è difficile. Nella testa di Inzaghi forse questa era la partita più pericolosa, a Salerno non è semplice ma poi c'è la Champions e lì la partita in casa diventa determinante vincerle. L'Inter ha fatto un buon primo tempo ma ha speso tante energie, ha messo in campo la miglior formazione, non ha sottovalutato il Sassuolo"