Redazione1908 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 10:50)

Beppe Bergomi analizza in maniera molto critica l'Inter. Non tanto la sconfitta contro l'Udinese, quanto proprio la costruzione della squadra dopo l'addio di Inzaghi. Zero mosse sul mercato, squadra di fatto confermata in blocco con qualche giovane come riserva.

"Sono venute fuori le solite problematiche di questa squadra, le conosciamo da 4 anni. L'Inter non ha gente che salta l'uomo, torniamo sempre lì. Ne aveva uno e l'ha ceduto. Buttare palloni in area con l'Udinese così fisica diventa dura. Sono 4 anni che ripeto le stesse cose su questa squadra.

Ha giocato molto bene, ha toccato picchi di gioco incredibili ma non è mai stata la più forte. Mai. E' stata la più brava ma contro le squadre che si chiudono è sempre andata in difficoltà, ha sempre trovato il gol attraverso il gioco e le combinazioni. L'Inter ha comprato 5 Under 23 e nessuno è titolare. E la squadra ha un anno in più e ha speso tantissimo a livello mentale in questi anni. Sarà un anno difficile"

Acquisti che non hanno cambiato l'assetto della squadra — "Io voglio bene a Chivu e penso che possa far bene ma deve entrare nella testa dei giocatori. Ma se le mosse di stasera le avesse fatte Inzaghi cosa avremmo detto? Già sarebbe stato criticato. L'Inter non è migliorata con il mercato, non è stata migliorata. Sucic è un tecnico, un altro giocatore di palleggio.

Poi vuoi prendere Kone e alla fine prendi Diouf? E Diouf non è certo difensivo, è un altro box to box che ama attaccare. Andato via Inzaghi, dovevi cambiare la squadra, dovevi fare una squadra diversa. L'Inter è sempre stata definita la più forte perché giocava in un certo modo, dovevi mettere dentro giocatori diversi avendo cambiato allenatore. Il gioco che vuole fare Chivu, andando veloce in verticale, difficilmente lo puoi fare con i giocatori che ha in rosa l'Inter"