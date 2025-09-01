FC Inter 1908
Cesari: “Rigore Udinese? Dumfries non guarda mai il pallone. Marchetti doveva darlo subito”

L'ex arbitro, ospite del programma tv Pressing, ha commentato l'episodio che ha cambiato la partita: il rigore per fallo di mano di Dumfries
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex arbitro Graziano Cesari, ospite del programma tv Pressing, ha commentato l'episodio che ha cambiato la partita: il rigore per fallo di mano di Dumfries:

"Marchetti posizionato molto molto bene. Ha davanti a se Bertola e Dumfries, pallone colpisce Dumfries. Marchetti dà calcio d'angolo inizialmente, proteste Udinese. Va al monitor, gli fanno vedere due immagini solamente, braccio destro molto largo e staccato dal corpo, Dumfries non guarda mai il pallone. Var surreale perché non si sentono le parole, indica immediatamente il rigore. Poteva vederlo subito a velocità reale. Marchetti non ha deciso, Rocchi vuole arbitri decisionisti. Esposito-Buksa, trattenuta reciproca, non c'è calcio di rigore". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA