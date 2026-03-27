L'ex capitano dell'Inter ha commentato la vittoria della Nazionale contro l'Irlanda del Nord e si è soffermato sulla formazione che schiererebbe nella finale dei playoff

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 02:02)

«È entrato bene in campo», ha detto di Pio Esposito l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi, su Skysportdopo la vittoria della Nazionale contro l'Irlanda del Nord. Il calciatore nerazzurro ha giocato nella mezz'ora finale. Nella finale dei play-off in vista della qualificazione Mondiale, l'Italia di Gattuso giocherà contro la Bosnia che si è qualificata dopo la vittoria ai rigori contro il Galles (e il gol del pari che ha portato ai supplementari e poi ai rigori la Bosnia lo ha segnato, a 4 minuti dalla fine dei tempi regolamentari, l'ex Inter Dzeko).

A proposito di quella partita l'ex difensore nerazzurro ha detto: «La formazione? Valuterei bene le fasce, Dimarco e Politano sono quelli che corrono più di tutti e si può pensare lì di intervenire e cambiare qualcosa, cambierei una delle due punte e vedrei poi a centrocampo. Ma secondo me restano Barella, Locatelli e Tonali o almeno io non toccherei nulla. In campo ci vuole energia».

«A centrocampo non cambierei, sugli esterni penserei bene su entrambi. In attacco metterei Esposito e dietro se Bastoni sta bene giocherei così (con l'interista da centrale insieme a Calafiori», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)