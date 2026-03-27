Il giornalista Stefano Borghi, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del futuro di Bastoni e delle possibilità che lasci l'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Borghi: “Contropartite Barça per Bastoni? Ci penso, almeno 15 giocatori: uno in particolare…”
ultimora
Borghi: “Contropartite Barça per Bastoni? Ci penso, almeno 15 giocatori: uno in particolare…”
Il giornalista Stefano Borghi, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del futuro di Bastoni e delle possibilità che lasci l'Inter
"Io se il Barcellona viene a parlare di contropartite mi metto a ragione. Chi prenderei? 15 giocatori. Se la contropartita è Christensen anche no, ma se è Fermin Lopez... Gerard Martin? È quello che fa il centrale di sinistra ora al Barcellona. Loro cercano un centrale perché è un ragazzo di valore ma è un terzino sinistro canterano adattato lì perché non ci sono centrali mancini in rosa. Sta facendo bene, è un terzino offensivo per cui col piede ci sa fare, capisco bene che il Barcellona voglia Bastoni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA