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fcinter1908 ultimora Borghi: “Contropartite Barça per Bastoni? Ci penso, almeno 15 giocatori: uno in particolare…”

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Borghi: “Contropartite Barça per Bastoni? Ci penso, almeno 15 giocatori: uno in particolare…”

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Il giornalista Stefano Borghi, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del futuro di Bastoni e delle possibilità che lasci l'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Stefano Borghi, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del futuro di Bastoni e delle possibilità che lasci l'Inter:

Borghi: “Contropartite Barça per Bastoni? Ci penso, almeno 15 giocatori: uno in particolare…”- immagine 2

"Io se il Barcellona viene a parlare di contropartite mi metto a ragione. Chi prenderei? 15 giocatori. Se la contropartita è Christensen anche no, ma se è Fermin Lopez... Gerard Martin? È quello che fa il centrale di sinistra ora al Barcellona. Loro cercano un centrale perché è un ragazzo di valore ma è un terzino sinistro canterano adattato lì perché non ci sono centrali mancini in rosa. Sta facendo bene, è un terzino offensivo per cui col piede ci sa fare, capisco bene che il Barcellona voglia Bastoni". 

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