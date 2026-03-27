A sorpresa la Bosnia ha eliminato il Galles, al Millennium Stadium di Cardiff, dopo la lotteria dei calci di rigore. Il gol di Dzeko a 4' dalla fine, infatti, ha prolungato la partita che sembrava già vinta dal Galles, in vantaggio dal 51' grazie al gol di James.
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Passa la Bosnia, Dimarco e altri esultano. Adani critica la regia: “Avevate detto…”
Il match, nei 90', è finito 1-1 e si sono resi necessari i tempi supplementari, che non hanno visto alcun gol, tanto che poi il verdetto è emerso dopo i calci di rigore. Durante il post partita dell'Italia, la Rai ha mostrato le immagini di alcuni calciatori della Nazionale che osservavano i rigori di Galles-Bosnia, al termine di quali Dimarco, Vicario e altri hanno anche esultato per il passaggio del turno della Bosnia, che martedì sfiderà l'Italia nella finale Playoff per un posto al Mondiale.
Daniele Adani, seconda voce della Rai per la Nazionale, ha subito preso le distanze, lanciando una frecciatina ai registi della RAI: "Avevate detto di non farli vedere e poi li inquadrate mentre esultano, bisogna esultare martedì", ha detto Adani.
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