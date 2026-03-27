Il match, nei 90', è finito 1-1 e si sono resi necessari i tempi supplementari, che non hanno visto alcun gol, tanto che poi il verdetto è emerso dopo i calci di rigore. Durante il post partita dell'Italia, la Rai ha mostrato le immagini di alcuni calciatori della Nazionale che osservavano i rigori di Galles-Bosnia, al termine di quali Dimarco, Vicario e altri hanno anche esultato per il passaggio del turno della Bosnia, che martedì sfiderà l'Italia nella finale Playoff per un posto al Mondiale.