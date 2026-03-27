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Passa la Bosnia, Dimarco e altri esultano. Adani critica la regia: “Avevate detto…”

Passa la Bosnia, Dimarco e altri esultano. Adani critica la regia: “Avevate detto…” - immagine 1
Le immagini della Rai immortalano Dimarco, Vicario e altri azzurri che esultano dopo che la Bosnia ha eliminato il Galles: le parole di Adani
Matteo Pifferi Redattore 

A sorpresa la Bosnia ha eliminato il Galles, al Millennium Stadium di Cardiff, dopo la lotteria dei calci di rigore. Il gol di Dzeko a 4' dalla fine, infatti, ha prolungato la partita che sembrava già vinta dal Galles, in vantaggio dal 51' grazie al gol di James.

Passa la Bosnia, Dimarco e altri esultano. Adani critica la regia: “Avevate detto…”- immagine 2
Getty Images

Il match, nei 90', è finito 1-1 e si sono resi necessari i tempi supplementari, che non hanno visto alcun gol, tanto che poi il verdetto è emerso dopo i calci di rigore. Durante il post partita dell'Italia, la Rai ha mostrato le immagini di alcuni calciatori della Nazionale che osservavano i rigori di Galles-Bosnia, al termine di quali Dimarco, Vicario e altri hanno anche esultato per il passaggio del turno della Bosnia, che martedì sfiderà l'Italia nella finale Playoff per un posto al Mondiale.

Passa la Bosnia, Dimarco e altri esultano. Adani critica la regia: “Avevate detto…”- immagine 3

Daniele Adani, seconda voce della Rai per la Nazionale, ha subito preso le distanze, lanciando una frecciatina ai registi della RAI: "Avevate detto di non farli vedere e poi li inquadrate mentre esultano, bisogna esultare martedì", ha detto Adani.

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