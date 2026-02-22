FC Inter 1908
Bergomi: “Il Milan da tutto l’anno gioca così! Finora gli era sempre andata bene, col Parma no”

A Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così del Milan dopo il ko di San Siro di stasera contro il Parma
Alessandro Cosattini Redattore 

A Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così del Milan dopo il ko di San Siro di stasera contro il Parma:

“Il Milan tutto l’anno gioca così, senza andare forte in pressione nel primo tempo. Oggi ha calciato tante volte, c’è stato il palo di Leao, ho guardato le statistiche: il Parma gol attesi quasi nulla. Il principio può essere invertito, l’aggressione iniziale ecco. Il Milan è come se attendesse la partita, contro un Parma che ha pareggiato a Napoli, vinto oggi, si difende bene. Finora gli è sempre andata bene, ma il Parma è una squadra che si difende bene e se non la sblocchi subito diventa difficile".

