A Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così del Milan dopo il ko di San Siro di stasera contro il Parma:
Bergomi: “Il Milan da tutto l’anno gioca così! Finora gli era sempre andata bene, col Parma no”
“Il Milan tutto l’anno gioca così, senza andare forte in pressione nel primo tempo. Oggi ha calciato tante volte, c’è stato il palo di Leao, ho guardato le statistiche: il Parma gol attesi quasi nulla. Il principio può essere invertito, l’aggressione iniziale ecco. Il Milan è come se attendesse la partita, contro un Parma che ha pareggiato a Napoli, vinto oggi, si difende bene. Finora gli è sempre andata bene, ma il Parma è una squadra che si difende bene e se non la sblocchi subito diventa difficile".
