Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato di Atalanta-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara
Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato di Atalanta-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. "La Thu-La? Thuram è rimasto fuori più di un mese e anche da quando è rientrato non ha ancora ritrovato quella forma con cui ha laciato la squadra. Non mi sorprende la scelta di Zielinski perché sta giocando veramente bene".

Bisogna capire su questo tipo di campo difficile come Bergamo la personalità di Luis Henrique perché è lì che l’Inter fa fatica. Lì o interverrà sul mercato, o questo ragazzo deve dare delle risposte superiori rispetto a quelle che ha dato fino ad adesso".

