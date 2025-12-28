Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato di Atalanta-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. "La Thu-La? Thuram è rimasto fuori più di un mese e anche da quando è rientrato non ha ancora ritrovato quella forma con cui ha laciato la squadra. Non mi sorprende la scelta di Zielinski perché sta giocando veramente bene".
Bergomi: “Zielinski dal 1′ non mi sorprende. Henrique? Voglio capire una cosa. O l’Inter va…”
Bisogna capire su questo tipo di campo difficile come Bergamo la personalità di Luis Henrique perché è lì che l’Inter fa fatica. Lì o interverrà sul mercato, o questo ragazzo deve dare delle risposte superiori rispetto a quelle che ha dato fino ad adesso".
(Sky Sport)
