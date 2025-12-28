"Sono partiti male con Juric, hanno perso delle partite ma non ha mai giocato così male. Con Palladino, oltre a giocare bene, ha ottenuto buoni risultati. L'Inter, anche se ha perso molti scontri diretti, li ha persi fuori casa. Stasera è un bel banco di prova per tutte e due le squadre. Le parole di Chivu sulla Supercoppa ("Non meritiamo di giocare la Supercoppa")? Un allenatore che dice certe frasi, il giocatore le sente. Chivu lo avrà detto tanto per dire, secondo me non ha tutti i torti, due partite per la Supercoppa sono tante. Però visto che vai lì lui ha provato a vincerla, ma non era ossessionato dal vincerla, la partita che a lui interessa è quella di questa sera".