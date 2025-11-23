A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan, Beppe Bergomi ha parlato del derby dagli studi di Sky Sport. "La forza dell'Inter in questi anni è stata rappresentata dagli esterni, soprattutto con Dimarco e Bastoni che entrano dentro e collaborano con la punta che si allarga da quella parte".
Bergomi: “Ecco qual è stata la forza dell’Inter. Assenza Dumfries importante. Il Milan dovrà…”
"Il Milan dovrà essere bravo a difendere quelle zone di campo, mentre dall'altre parte l'Inter ha una assenza importante che è quella di Dumfries. A destra sviluppa meno, ma va a rifinire le azioni, perché sul cross la fisicità di Dumifres a chiudere, il centrocampista che si butta dentro, in questi anni è stata la forza di questa squadra".".
