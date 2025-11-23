FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Ecco cosa dovrà fare Acerbi stasera. Tra Modric e Calhanoglu…”

ultimora

Ambrosini: “Ecco cosa dovrà fare Acerbi stasera. Tra Modric e Calhanoglu…”

Ambrosini: “Ecco cosa dovrà fare Acerbi stasera. Tra Modric e Calhanoglu…” - immagine 1
"Difficile non vedere l'Inter in alto alla fine della stagione, se il Milan vince stasera allora puoi pensare che lotterà per lo scudetto", dice Ambrosini
Matteo Pifferi Redattore 

Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del derby di Milano:

"L'Inter è la squadra più forte e attrezzata, oggi la Roma ha vinto, l'Inter non può perdere punti ma il Milan ha la possibilità di certificare quello che vuole fare da qui alla fine.

Ambrosini: “Ecco cosa dovrà fare Acerbi stasera. Tra Modric e Calhanoglu…”- immagine 2
Getty Images

Difficile non vedere l'Inter in alto alla fine della stagione, se il Milan vince stasera allora puoi pensare che alla lunga ci possa essere nella lotta per lo scudetto.

Ambrosini: “Ecco cosa dovrà fare Acerbi stasera. Tra Modric e Calhanoglu…”- immagine 3
Getty Images

Acerbi oggi deve avere tante letture, non solo quella di andare in velocità. Acerbi, dopo qualche panchina di fila, è tornato contro la Lazio e ha seguito Dia dappertutto, deve capire come e quando farlo oggi con Leao.

Tra Calhanoglu e Modric? fai fatica a paragonarli per quello che ha fatto Modric in carriera"

Leggi anche
Vieri: “Modric? Oggi prendo Calha! Luis Henrique ci sta sia in ritardo. Ritiro? Tempo...
Biglia: “Ibrahimovic non voleva ridursi lo stipendio durante il Covid. Disse che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA