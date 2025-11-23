"Difficile non vedere l'Inter in alto alla fine della stagione, se il Milan vince stasera allora puoi pensare che lotterà per lo scudetto", dice Ambrosini

Matteo Pifferi Redattore 23 novembre - 20:28

Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del derby di Milano:

"L'Inter è la squadra più forte e attrezzata, oggi la Roma ha vinto, l'Inter non può perdere punti ma il Milan ha la possibilità di certificare quello che vuole fare da qui alla fine.

Difficile non vedere l'Inter in alto alla fine della stagione, se il Milan vince stasera allora puoi pensare che alla lunga ci possa essere nella lotta per lo scudetto.

Acerbi oggi deve avere tante letture, non solo quella di andare in velocità. Acerbi, dopo qualche panchina di fila, è tornato contro la Lazio e ha seguito Dia dappertutto, deve capire come e quando farlo oggi con Leao.

Tra Calhanoglu e Modric? fai fatica a paragonarli per quello che ha fatto Modric in carriera"