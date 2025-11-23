Bobo Vieri , ex centravanti, ha parlato negli studi di DAZN in vista del derby di questa sera tra l'Inter e il Milan: "Il gol di ginocchio nel derby è stato il più brutto della storia ma è stato importantissimo: quello è stato il derby più bello per me. Chivu ha tolto il ritiro? Tempo buttato via, io sono per il no ritiro, non ha proprio senso.

Carlos Augusto dal 1' a destra? Ci sta che Luis Henrique sia in ritardo, bisogna dargli tempo: Augusto ha giocato bene a destra e a sinistra è devastante. Non è che se uno non gioca è una bocciatura per forza, ci sta che sia un po' in ritardo, gli va dato tempo. Chi prendo tra Calhanoglu e Modric oggi? Oggi, in questo momento, Calhanoglu.