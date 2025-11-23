Bobo Vieri, ex centravanti, ha parlato negli studi di DAZN in vista del derby di questa sera tra l'Inter e il Milan: "Il gol di ginocchio nel derby è stato il più brutto della storia ma è stato importantissimo: quello è stato il derby più bello per me. Chivu ha tolto il ritiro? Tempo buttato via, io sono per il no ritiro, non ha proprio senso.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Vieri: “Modric? Oggi prendo Calha! Luis Henrique ci sta sia in ritardo. Ritiro? Tempo perso”
ultimora
Vieri: “Modric? Oggi prendo Calha! Luis Henrique ci sta sia in ritardo. Ritiro? Tempo perso”
Bobo Vieri, ex centravanti, ha parlato negli studi di DAZN in vista del derby di questa sera tra l'Inter e il Milan
Carlos Augusto dal 1' a destra? Ci sta che Luis Henrique sia in ritardo, bisogna dargli tempo: Augusto ha giocato bene a destra e a sinistra è devastante. Non è che se uno non gioca è una bocciatura per forza, ci sta che sia un po' in ritardo, gli va dato tempo. Chi prendo tra Calhanoglu e Modric oggi? Oggi, in questo momento, Calhanoglu.
Thuram-Lautaro o Pulisic-Leao? Non rispondo, non dico niente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA