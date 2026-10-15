L'ex capitano nerazzurro ha commentato la sconfitta in CL dell'Inter e le difficoltà che si sono viste a San Siro

Eva A. Provenzano
Immagine 2026-10-13 235531 (1)

VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Bisogna mantenere la calma e ritrovare umiltà"

Le nostre squadre devono abbassare le aspettative». Beppe Bergomi, a Skysport, è tornato a parlare delle italiane in Champions (quattro sconfitte su quattro) e si è soffermato in particolare sull'Inter.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In Champions diventa davvero difficile perché ci sono sette-otto squadre che sono più forti e quindi negli anni in cui l'Inter è arrivata in finale è perché è stata più brava. Più brava come squadra ma non era la più forte. Si deve pensare solo a fare punti per entrare nei play-off, se poi l'Inter farà cinque vittorie e un pareggio, e sembra quasi impossibile in questo momento, si vedrà», ha sottolineato.

Screenshot 2026-10-15 alle 07.28.44

«Bisogna abbassare le aspettative, stare calmi e avere quell'equilibrio che ha avuto sempre negli anni l'Inter. Adesso cerca di alzare il proprio baricentro, di giocare in campo aperto. Ma tutte le squadre europee hanno tre-quattro giocatori offensivi molto veloci e si vede. La CL porta via energie fisiche importanti. L'Inter perde Lautaro, il Como perde Diao, la Roma perde Koné e forse anche Dybala. Bisogna stare un po' più calmi, pensare una partita alla volta senza pensare a quei sedici punti o pensare a passare il turno. Certo l'assenza di Lautaro pesa perché è un trascinatore. Ma penso che si debba pensare un passo alla volta e avere un equilibrio giusto, quello che l'Inter prima di queste sette sconfitte in Champions aveva trovato», ha anche detto.

bergomi sky

inter akanji col bruges
Getty Images

C'è un problema difesa all'Inter?

Mi legherei soprattutto a questo: l'Inter in estate "perde" tre difensori e due erano marcatori puri che aveva in rosa e non sono stati sostituiti. Stones è un giocatore di palleggio e di una difesa che è più di posizione. L'Inter ti viene ad aggredire forte: uno contro uno e difendere a campo aperto è difficile. I giocatori dell'Inter sono bravi di lettura ma non sono veloci per affrontare un giocatore veloce. Non è una questione di singoli, ma di come vuoi affrontare la partita. Chivu ha detto di voler trovare l'equilibrio ma dice di voler essere offensivo e fare la partita. Solo che in CL trovi squadre come il Bruges che aveva esterni velocissimi. Bisogna sistemare questa situazione e trovare equilibrio nelle due fasi.

(Fonte: Skysport)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti