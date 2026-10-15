Le nostre squadre devono abbassare le aspettative». Beppe Bergomi, a Skysport, è tornato a parlare delle italiane in Champions (quattro sconfitte su quattro) e si è soffermato in particolare sull'Inter.

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In Champions diventa davvero difficile perché ci sono sette-otto squadre che sono più forti e quindi negli anni in cui l'Inter è arrivata in finale è perché è stata più brava. Più brava come squadra ma non era la più forte. Si deve pensare solo a fare punti per entrare nei play-off, se poi l'Inter farà cinque vittorie e un pareggio, e sembra quasi impossibile in questo momento, si vedrà», ha sottolineato.

«Bisogna abbassare le aspettative, stare calmi e avere quell'equilibrio che ha avuto sempre negli anni l'Inter. Adesso cerca di alzare il proprio baricentro, di giocare in campo aperto. Ma tutte le squadre europee hanno tre-quattro giocatori offensivi molto veloci e si vede. La CL porta via energie fisiche importanti. L'Inter perde Lautaro, il Como perde Diao, la Roma perde Koné e forse anche Dybala. Bisogna stare un po' più calmi, pensare una partita alla volta senza pensare a quei sedici punti o pensare a passare il turno. Certo l'assenza di Lautaro pesa perché è un trascinatore. Ma penso che si debba pensare un passo alla volta e avere un equilibrio giusto, quello che l'Inter prima di queste sette sconfitte in Champions aveva trovato», ha anche detto.

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C'è un problema difesa all'Inter?

Mi legherei soprattutto a questo: l'Inter in estate "perde" tre difensori e due erano marcatori puri che aveva in rosa e non sono stati sostituiti. Stones è un giocatore di palleggio e di una difesa che è più di posizione. L'Inter ti viene ad aggredire forte: uno contro uno e difendere a campo aperto è difficile. I giocatori dell'Inter sono bravi di lettura ma non sono veloci per affrontare un giocatore veloce. Non è una questione di singoli, ma di come vuoi affrontare la partita. Chivu ha detto di voler trovare l'equilibrio ma dice di voler essere offensivo e fare la partita. Solo che in CL trovi squadre come il Bruges che aveva esterni velocissimi. Bisogna sistemare questa situazione e trovare equilibrio nelle due fasi.

(Fonte: Skysport)