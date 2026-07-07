A Sky Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha rivelato un interessante retroscena che riguarda il suo passato da giocatore

A Sky Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha rivelato un interessante retroscena che riguarda il suo passato da giocatore: “Io il primo giorno in ritiro ero felice. Poi in realtà dal secondo si iniziava a lavorare duramente e piangevo. Il peggior ritiro Villa La Motta Varese con mister Orrico, tre allenamenti al giorno.