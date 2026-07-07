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Bergomi rivela: “Ecco il peggior ritiro estivo in carriera! E addirittura piangevo perché…”

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A Sky Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha rivelato un interessante retroscena che riguarda il suo passato da giocatore
Alessandro Cosattini Redattore 

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Bergomi rivela: “Ecco il peggior ritiro estivo in carriera! E addirittura piangevo perché…”- immagine 2

A Sky Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha rivelato un interessante retroscena che riguarda il suo passato da giocatore: “Io il primo giorno in ritiro ero felice. Poi in realtà dal secondo si iniziava a lavorare duramente e piangevo. Il peggior ritiro Villa La Motta Varese con mister Orrico, tre allenamenti al giorno.

Bergomi rivela: “Ecco il peggior ritiro estivo in carriera! E addirittura piangevo perché…”- immagine 3
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Chi soffriva di più in ritiro? Il Becca (parte l'applauso per Beccalossi, ndr) faceva un po’ fatica in ritiro. Pensava di dimagrire coprendosi tantissimo lui… E non ci davano neanche da bere i primi giorni in ritiro”.

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