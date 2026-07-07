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fcinter1908 ultimora Bergomi rivela: “Ecco il peggior ritiro estivo in carriera! E addirittura piangevo perché…”
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Bergomi rivela: “Ecco il peggior ritiro estivo in carriera! E addirittura piangevo perché…”
A Sky Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha rivelato un interessante retroscena che riguarda il suo passato da giocatore
A Sky Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha rivelato un interessante retroscena che riguarda il suo passato da giocatore: “Io il primo giorno in ritiro ero felice. Poi in realtà dal secondo si iniziava a lavorare duramente e piangevo. Il peggior ritiro Villa La Motta Varese con mister Orrico, tre allenamenti al giorno.
Chi soffriva di più in ritiro? Il Becca (parte l'applauso per Beccalossi, ndr) faceva un po’ fatica in ritiro. Pensava di dimagrire coprendosi tantissimo lui… E non ci davano neanche da bere i primi giorni in ritiro”.
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