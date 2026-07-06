“Un’impressione straordinaria mi ha fatto, è un campione completo. E pensare che in passato qualche opinionista provocatoriamente disse che era un Lucca più forte, che ce l’aveva fatta… Ero stato io. Un giocatore forte di testa, coi piedi, presenza atletica e fisica, anche ottima leadership. Giocatore straordinario e completo, simbolo della Norvegia. Tutti pensano sia figlio solo del giocatore, ma è figlio anche di Marita Braut, campionessa norvegese di eptathlon che è lo sport della completezza”.