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Sabatini fa mea culpa: “Haaland straordinario, pensare che lo paragonai a Lucca! Invece è…”

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Sandro Sabatini fa mea culpa su Erling Haaland: queste le parole del giornalista a Sportmediaset sul bomber norvegese
Alessandro Cosattini Redattore 

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Sandro Sabatini fa mea culpa su Erling Haaland. Queste le sue parole a SportMediaset sull’attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese, grande protagonista nella vittoria ai Mondiali col Brasile.

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“Un’impressione straordinaria mi ha fatto, è un campione completo. E pensare che in passato qualche opinionista provocatoriamente disse che era un Lucca più forte, che ce l’aveva fatta… Ero stato io. Un giocatore forte di testa, coi piedi, presenza atletica e fisica, anche ottima leadership. Giocatore straordinario e completo, simbolo della Norvegia. Tutti pensano sia figlio solo del giocatore, ma è figlio anche di Marita Braut, campionessa norvegese di eptathlon che è lo sport della completezza”.

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