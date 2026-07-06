FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ferdico: “Passava tutto dalla Digos. Società Inter impeccabile. Ma sono rimasto male per…”

ultimora

Ferdico: “Passava tutto dalla Digos. Società Inter impeccabile. Ma sono rimasto male per…”

Ferdico: “Passava tutto dalla Digos. Società Inter impeccabile. Ma sono rimasto male per…” - immagine 1
"Tutto dalla Digos, passava tutto tramite Digos. La società, per quanto mi riguarda è impeccabile". Lo ha spiegato Marco Ferdico
Redazione1908

"Tutto dalla Digos, passava tutto tramite Digos. La società, per quanto mi riguarda è impeccabile". Lo ha spiegato Marco Ferdico, l'ex capo ultrà nerazzurro che di recente è entrato a far parte dei 'pentiti' nell'inchiesta della Procura di Milano chiamata 'Doppia Curva', parlando della distribuzione dei biglietti alle tifoserie da parte dell'Inter.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Nel verbale dello scorso 30 maggio messo a disposizione delle difese, Ferdico, in più di un passaggio, rispondendo alle domande del pm Paolo Storari, ha spiegato in sostanza che "su questo erano intransigenti. (...) tutto in trasparenza". E ancora: "noi davamo tutti i nominativi, tutte le tessere" dei tifosi e "quindi era tutto limpido".

Ferdico: “Passava tutto dalla Digos. Società Inter impeccabile. Ma sono rimasto male per…”- immagine 2
Instagram

"Di una cosa sono rimasto male - ha voluto sottolineare, - che la società, penso imbeccata dalla Procura, mi chiede i soldi a me.. Cioè tu mi davi i biglietti, tu mi facevi fare le liste, tu mi chiedevi l'anima, perchè comunque ti organizzavamo tutto, coreografie... e poi ti metti parte civile, per che cosa? Io non mi sento colpevole, a parte queste cose fuori stadio, di aver fatto niente allo stadio di illegale. Non ho dato via un grammo di droga, non ho fatto ... a parte bagarinaggio, mi piglio le mie responsabilità ... ma che reati? "

(ANSA)

Leggi anche
Inchiesta Curve, Ferdico: “Dimarco si lamentava del coro di Calhanoglu più bello. In...
UFFICIALE – L’Al-Nassr saluta Brozovic: “Non sarai dimenticato, grazie!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA