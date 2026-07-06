"Tutto dalla Digos, passava tutto tramite Digos. La società, per quanto mi riguarda è impeccabile". Lo ha spiegato Marco Ferdico

Redazione1908 6 luglio - 19:43

"Tutto dalla Digos, passava tutto tramite Digos. La società, per quanto mi riguarda è impeccabile". Lo ha spiegato Marco Ferdico, l'ex capo ultrà nerazzurro che di recente è entrato a far parte dei 'pentiti' nell'inchiesta della Procura di Milano chiamata 'Doppia Curva', parlando della distribuzione dei biglietti alle tifoserie da parte dell'Inter.

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Nel verbale dello scorso 30 maggio messo a disposizione delle difese, Ferdico, in più di un passaggio, rispondendo alle domande del pm Paolo Storari, ha spiegato in sostanza che "su questo erano intransigenti. (...) tutto in trasparenza". E ancora: "noi davamo tutti i nominativi, tutte le tessere" dei tifosi e "quindi era tutto limpido".

"Di una cosa sono rimasto male - ha voluto sottolineare, - che la società, penso imbeccata dalla Procura, mi chiede i soldi a me.. Cioè tu mi davi i biglietti, tu mi facevi fare le liste, tu mi chiedevi l'anima, perchè comunque ti organizzavamo tutto, coreografie... e poi ti metti parte civile, per che cosa? Io non mi sento colpevole, a parte queste cose fuori stadio, di aver fatto niente allo stadio di illegale. Non ho dato via un grammo di droga, non ho fatto ... a parte bagarinaggio, mi piglio le mie responsabilità ... ma che reati? "

(ANSA)