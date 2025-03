Beppe Bergomi non ha dubbi: ecco chi è secondo l'uomo più decisivo nell'Inter di Simone Inzaghi in questa stagione

Beppe Bergomi non ha dubbi: è Denzel Dumfries l'uomo più decisivo nell'Inter in questa stagione . Ecco l'analisi dell'ex capitano dell'Inter negli studi di Sky Calcio Club: "I due gol con l'Udinese sono stati fatti molto bene, ma tu capisci subito quando l'Inter c'è dai recuperi palla e dalle verticalizzazioni: poi oggi c'era un attaccante in più, Frattesi.

E' nelle caratteristiche dell'Inter in questi anni: sai come gioca e come attacca, quando stanno bene fisicamente e quando sta bene Mkhitaryan ti dà qualcosa in più, lo vedo in crescita. Dimarco bene, ma quest'anno l'uomo decisivo è Dumfries: le ha giocate tutte e si è fatto male proprio a Bergamo.