Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervenuto in studio a Sky Sport, ha commentato così il 5-0 dei nerazzurri sul campo del Sassuolo: "E' stata un po' la partita di Cremona: l'Inter aveva lasciato due contropiedi, poi ha trovato il gol da calcio da fermo. Questa poteva essere una partita trappola contro una squadra tranquilla e che aveva recuperato tutti: invece ha fatto un 1-2 con Dimarco che ha salvato all'inizio e poi ha deciso la partita.