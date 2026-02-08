Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervenuto in studio a Sky Sport, ha commentato così il 5-0 dei nerazzurri sul campo del Sassuolo: "E' stata un po' la partita di Cremona: l'Inter aveva lasciato due contropiedi, poi ha trovato il gol da calcio da fermo. Questa poteva essere una partita trappola contro una squadra tranquilla e che aveva recuperato tutti: invece ha fatto un 1-2 con Dimarco che ha salvato all'inizio e poi ha deciso la partita.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bergomi: “Inter, poteva essere partita trappola. Dovesse vincere anche un big match…”
ultimora
Bergomi: “Inter, poteva essere partita trappola. Dovesse vincere anche un big match…”
Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervenuto in studio a Sky Sport, ha commentato così il 5-0 dei nerazzurri sul campo del Sassuolo
Dovesse vincere anche uno scontro diretto, anche se per me è anche battere la Roma: poi io le chiamo le squadre con le maglie a strisce o il Napoli campione. La prestazione l'ha fatta anche in quelle partite lì, col Milan ha preso un tiro in porta, col Napoli all'andata la partita era in equilibrio e poi si è sporcata. Ma è un aspetto psicologico importante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA