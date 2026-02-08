Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter per 5-0 sul Sassuolo

Marco Astori Redattore 8 febbraio 2026

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter per 5-0 sul Sassuolo: "Questo è il campionato ma la Serie A sembrano le Interiadi: è una provocazione, ma la sensazione che dà l'Inter è quella di essere una squadra nettamente superiore.

Oltre che alle soddisfazioni dei 5 gol col Sassuolo, c'è anche la visione di una partita nella quale ha lasciato sfogare l'avversario per 10', poi quando è passata in vantaggio non c'è più stata competizione. Nel Sassuolo non va assolutamente elogiato il portiere Muric che qualche guaio l'ha combinato, però è altrettanto vero che bisogna elogiare un giocatore straordinario che compare in tutti i gol, Federico Dimarco.

Sembra tornato ai migliori tempi? No, probabilmente non ci sono mai stati momenti così nella sua carriera: in questo periodo è assolutamente inarrestabile. Lautaro continua ad aggiornare record su record, Thuram ritrova il gol, Bisseck e Akanji rappresentano le nuove gerarchie della difesa: alla fine perfino Luis Henrique, il più criticato, si toglie la soddisfazione. Questa Inter al momento non la ferma più nessuno: poi vedremo, il campionato è lungo. Ma sembrano le Interiadi adesso".