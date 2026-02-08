Il commento dell'ex calciatore dopo il penalty assegnato alla squadra di Conte nella gara contro il Genoa e che è stato decisivo per i tre punti

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 00:32)

«Se fossi un allenatore di Serie A, e per fortuna per i calciatori non lo sono, impedirei ad attaccanti e a centrocampisti offensivi di entrare in area a difendere. Perché questi tipi di contatti sono considerati dei rigori rivisti al VAR e quindi viene dato il rigore. Ma non devi dare all'arbitro la possibilità di sbagliare. Perché Cornet fa quell'intervento?». Così Alessandro Costacurta, su Skysport, ha commentato l'episodio polemico del giorno, quello del rigore assegnato a Marassi al Napoli all'ultimo minuto della gara con il Genoa finita 2-3.

«Il contatto c'è, gli va sopra il piede e visto così con le immagini si può anche dare visto così. Se fossi stato l'arbitro non l'avrei dato? Mi chiama il VAR? E dico che non è rigore, ma siccome il calcio è cambiato e De Rossi lo ha detto bisogna adeguarsi a questi tipi di contatto e bisogna quindi impedire ai giocatori di fare questi interventi in area perché tanto succede questo», ha commentato l'ex calciatore del Milan.

«Quella del Napoli è una vittoria contro un buon Genoa in una serata storta per Buongiorno che è tra i migliori difensori in Italia. L'espulsione probabilmente ingiusta di Juan Jesus: questo è un gruppo solido. Questi errori sfondano una squadra ma sono andati a vincere: veramente bravi!», ha concluso.

(Fonte: SS24)