FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Costacurta: “Rigore al Napoli? Bisogna impedire ai giocatori di fare questi interventi in area. Altrimenti…”

ultimora

Costacurta: “Rigore al Napoli? Bisogna impedire ai giocatori di fare questi interventi in area. Altrimenti…”

Costacurta Inter Onana
Il commento dell'ex calciatore dopo il penalty assegnato alla squadra di Conte nella gara contro il Genoa e che è stato decisivo per i tre punti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Se fossi un allenatore di Serie A, e per fortuna per i calciatori non lo sono, impedirei ad attaccanti e a centrocampisti offensivi di entrare in area a difendere. Perché questi tipi di contatti sono considerati dei rigori rivisti al VAR e quindi viene dato il rigore. Ma non devi dare all'arbitro la possibilità di sbagliare. Perché Cornet fa quell'intervento?». Così Alessandro Costacurta, su Skysport, ha commentato l'episodio polemico del giorno, quello del rigore assegnato a Marassi al Napoli all'ultimo minuto della gara con il Genoa finita 2-3.

Costacurta: “Rigore al Napoli? Bisogna impedire ai giocatori di fare questi interventi in area. Altrimenti…”- immagine 2
Getty Images

«Il contatto c'è, gli va sopra il piede e visto così con le immagini si può anche dare visto così. Se fossi stato l'arbitro non l'avrei dato? Mi chiama il VAR? E dico che non è rigore, ma siccome il calcio è cambiato e De Rossi lo ha detto bisogna adeguarsi a questi tipi di contatto e bisogna quindi impedire ai giocatori di fare questi interventi in area perché tanto succede questo», ha commentato l'ex calciatore del Milan.

«Quella del Napoli è una vittoria contro un buon Genoa in una serata storta per Buongiorno che è tra i migliori difensori in Italia. L'espulsione probabilmente ingiusta di Juan Jesus: questo è un gruppo solido. Questi errori sfondano una squadra ma sono andati a vincere: veramente bravi!», ha concluso.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Condò: “Napoli, vittoria capitale a Genova. Targa Inter è lontana, ma…”
Duttilità, media gol da attaccante e crescita costante: Inter, Diouf non è più un oggetto misterioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA