Beppe Bergomi inviato a Madrid per la sfida di Champions League tra Real e Manchester City: ecco le parole dell'ex difensore dell'Inter a Sky Sport:
Beppe Bergomi inviato a Madrid per la sfida di Champions League tra Real e Manchester City: ecco le parole dell'ex difensore dell'Inter
“Un saluto allo studio e un grande abbraccio ad Alex (Del Piero, ndr). Quando alleni il Real Madrid, hai la pressione più grande al mondo. Come ha detto Guardiola, bisogna andare con le proprie idee. Xabi Alonso non lo vedo un allenatore gestore, ma uno che vuole lavorare sul campo. Nelle big hai poco tempo e devi fare presto a creare empatia con ambiente e giocatori se vuoi tirarti fuori dalla situazione. Secondo me ha le qualità per farlo”, ha detto.
Bergomi ha così salutato calorosamente Del Piero, ricordiamo tutti ciò che i due si erano detti in merito all'Inter (ecco cos'era successo). 'Caso' chiuso dunque tra i due.
