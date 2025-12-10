“Un saluto allo studio e un grande abbraccio ad Alex (Del Piero, ndr). Quando alleni il Real Madrid, hai la pressione più grande al mondo. Come ha detto Guardiola, bisogna andare con le proprie idee. Xabi Alonso non lo vedo un allenatore gestore, ma uno che vuole lavorare sul campo. Nelle big hai poco tempo e devi fare presto a creare empatia con ambiente e giocatori se vuoi tirarti fuori dalla situazione. Secondo me ha le qualità per farlo”, ha detto.