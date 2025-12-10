Due assenze pesanti nell’Inter per la prossima sfida contro il Genoa: come cambia Chivu senza gli infortunati Calhanoglu e Acerbi

Due assenze pesanti nell’Inter per la prossima sfida contro il Genoa. Si sono infatti infortunati ieri contro il Liverpool sia Hakan Calhanoglu che Francesco Acerbi e La Gazzetta dello Sport parla così dei tempi dei due e non solo.

“Calha, out dopo dieci minuti per una contrattura all’adduttore destro, vede la Supercoppa col lumicino, mentre l’azzurro – out al 30’ per un guaio ai flessori – non dovrebbe andare a Riad. L’Inter dovrà cambiare i piani in difesa e in mezzo.

Difesa — Zoom sulla retroguardia. A rigor di logica, il sostituto di Acerbi dovrebbe essere Bisseck, soprattutto alla luce degli indizi lasciati nelle ultime partite. De Vrij non gioca una partita di campionato da Inter-Cremonese del 4 ottobre scorso. È sceso in campo dall’inizio in Champions League e in Coppa Italia, contro Kairat Almaty e Venezia. In Serie A ha collezionato otto panchine di fila. Bisseck invece, arrivato a 769 minuti stagionali, è stato impiegato dal 1’ contro Fiorentina, Verona, Venezia, Slavia Praga, St Gilloise e Atletico. Per lui anche una ventina di minuti a Pisa. In assenza di Acerbi è toccato a lui. Tuttavia, come centrale, potrebbe giocare anche Akanji, che col Liverpool si è alternato spesso col tedesco. Fin qui lo svizzero non ha saltato neanche un minuto in campionato (1080’). Altre soluzioni plausibili? Bastoni centrale con Carlos Augusto braccetto, volendo, ma poco praticabile.

Centrocampo — A centrocampo il ventaglio di soluzioni è più ampio. Il sostituito designato – già visto anche contro il Liverpool – dovrebbe essere Zielinski, entrato bene anche in regia. Il polacco è stato rivitalizzato da Chivu, che fin qui gli ha concetto 778 minuti. Tradotto: quattro gare da titolare in Champions su sei, altre due in campionato e una in Coppa Italia. Lui l’ha ripagato con un gol decisivo a Verona e un altro a Madrid contro l’Atletico. Un’altra soluzione potrebbe essere Barella, impiegato regista contro Cremonese e Kairat. L'ultimo tassello è Sucic, un altro che dirigere l'Inter. Ma prima di lui ci sono altre soluzioni. Chivu ne ha diverse, per fortuna”, si legge.