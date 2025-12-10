Il tecnico del Benfica ha parlato a poche ore dalla sfida di questa sera con il Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 19:32)

Prime Video ha intervistato José Mourinho in occasione della sfida contro il Napoli del suo Benfica. Questo il botta e risposta con Alessia Tarquinio che gli ha chiesto del suo rapporto con l'allenatore rivale di questa giornata di Champions. «La rivalità con Conte? Non ho nessuna rivalità con Conte», ha detto l'allenatore portoghese.

-Il rapporto con Conte fuori e dentro dal campo

Non so perché...

-Avete animato il calcio italiano...

Non è che siamo stati tanto tempo nel campionato italiano insieme...

-Le frecciatine ci sono state...

Questo è per voi, non è per me.

-Adesso che non lo vede da sette anni, è passato del tempo, siamo tutti invecchiati, qualcuno è anche diventato più buono, cosa pensa di lui, che tipo di relazione ha con Conte?

Penso sia un allenatore straordinario. Come persona non lo conosco a sufficienza per poter giudicare se è una persona bravissima o se è un totale idiota. Non ho questa conoscenza con Antonio. Ma come allenatore è fantastico, un allenatore top.

-Ma lei è diventato più buono?

No, io sono sempre uguale.