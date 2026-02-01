FC Inter 1908
ultimora

Bergomi: “Zielinski super: ecco come giocherà l’Inter quando tornerà Calhanoglu”

Beppe Bergomi pazzo di Piotr Zielinski: queste le sue parole a Sky Sport sul polacco dell’Inter, a segno anche oggi a Cremona
Alessandro Cosattini 

Beppe Bergomi pazzo di Piotr Zielinski. Queste le sue parole a Sky Sport sul polacco dell’Inter:

“Zielinski determina, dei centrocampisti dell’Inter è quello che lo fa di più.

Se Calha torna a posto, Chivu gioca con lui, Zielinski e Barella. Dovrà anche riposare Zielinski, ma lui giocherà per me ora”, ha detto Bergomi.

