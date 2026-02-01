Beppe Bergomi pazzo di Piotr Zielinski. Queste le sue parole a Sky Sport sul polacco dell’Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bergomi: “Zielinski super: ecco come giocherà l’Inter quando tornerà Calhanoglu”
ultimora
Bergomi: “Zielinski super: ecco come giocherà l’Inter quando tornerà Calhanoglu”
Beppe Bergomi pazzo di Piotr Zielinski: queste le sue parole a Sky Sport sul polacco dell’Inter, a segno anche oggi a Cremona
“Zielinski determina, dei centrocampisti dell’Inter è quello che lo fa di più.
Se Calha torna a posto, Chivu gioca con lui, Zielinski e Barella. Dovrà anche riposare Zielinski, ma lui giocherà per me ora”, ha detto Bergomi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA