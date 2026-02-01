In studio al Club a Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu:
“L’Inter è dominante, è forte. Paradossalmente vi dico questa cosa: più facile che l’Inter migliori contro le grandi piuttosto che il Milan migliori con le piccole. Perché l’Inter è stra dominante e i gol li fa. E di gol non ne subisce tanti, anzi. Squadra consolidata nel tempo, può migliorare ancora. Il Milan non gioca dominando le partite invece, per quello non penso sia così facile".
