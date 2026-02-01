FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Inter, va fatto questo paragone Chivu-Inzaghi. Prima la colonna sonora era…”

ultimora

Sabatini: “Inter, va fatto questo paragone Chivu-Inzaghi. Prima la colonna sonora era…”

Sabatini: “Inter, va fatto questo paragone Chivu-Inzaghi. Prima la colonna sonora era…” - immagine 1
"Anche se la partita era finita dopo mezz'ora, è naturale parlare di un'Inter che ha giocato con tranquillità e sicurezza", dice Sabatini
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Cremonese:

"C'è la vergogna del petardo tirato addosso ad Audero e va denunciato subito perché potrebbe compromettere il futuro delle trasferte dei tifosi dell'Inter e sarebbe un danno per la squadra ma è evidente che la prestazione passa in primo piano. Anche se la partita era finita dopo mezz'ora, è naturale parlare di un'Inter che ha giocato con tranquillità e sicurezza oltre ad automatismi sconosciuti ad inizio stagione e anche l'anno scorso.

Sabatini: “Inter, va fatto questo paragone Chivu-Inzaghi. Prima la colonna sonora era…”- immagine 2
Getty Images

Ed è un paragone che va fatto, senza nulla togliere ai meriti e risultati ad Inzaghi ma sottolineando i meriti e i risultati che sta ottenendo Chivu. L'Inter sembra avere un passo in più rispetto alle altre, l'Inter dà l'impressione di essere avviata a cavalcare la stagione con naturalezza, consapevolezza e senza paura del doppio impegno. Quando sai fare bene il turnover e la squadra è organizzata, il doppio impegno si può affrontare e portare a termine. E' una stagione molto difficile ma finora soddisfacente"

L'Inter con 4/5 del centrocampo nuovo o improvvisato, si è visto un gioco piacevole, con grinta, determinazione, molti passaggi di prima. Quando giochi di prima o a due tocchi, vuol dire che i giocatori sanno cosa fare, sanno giocare, sanno passarsi la palla bene perché sono sempre in movimento, c'è un'organizzazione di gioco generosa e altruista. Va detto che Zielinski è un giocatore che l'anno scorso non c'era, ok qualche infortunio ma quest'anno sta avendo più fiducia, gioca con leadership ed esperienza.

Sabatini: “Inter, va fatto questo paragone Chivu-Inzaghi. Prima la colonna sonora era…”- immagine 3
Getty Images

Poi c'è Sommer che ha esperienza, c'è Akanji, c'è Lautaro che continua a segnare. L'Inter è durata mezz'ora, dopo mezz'ora la Cremonese che non è più quella di inizio anno non ha fatto più granché salvo il palo colpito alla fine. L'Inter non è sembrata stanca dopo la Champions League, tutti i discorsi che l'anno scorso erano la colonna sonora delle giustificazioni dei racconti non solo per Simone Inzaghi, ora quei discorsi non ci sono"

Leggi anche
FCIN1908 / Petardo Cremonese-Inter, individuato il responsabile: i dettagli
Marchegiani: “C’è una cosa che fa l’Inter in queste gare che mi impressiona sempre”

© RIPRODUZIONE RISERVATA