Più volte Beppe Marotta ha sottolinea quale fosse il suo sogno: ovvero vincere la Champions League. Desiderio ribadito nell'intervista alla Gazzetta dello Sport . “Sarebbe fin troppo facile dire la Champions. Certo che voglio vincerla con l’Inter. Le mie squadre hanno giocato 4 finali e le hanno perse… Ero a San Siro quando l’Inter, nel 1965, vinse la seconda Coppa dei Campioni contro il Benfica, con il gol di Jair. Ecco, se vincessimo la Champions potrei anche andare in pensione...”.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Pier Bergonzi, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha commentato le parole del presidente nerazzurro: "Marotta ha vinto 25 titoli: la sua bacheca è dietro solo a Juve, Milan e Inter. Gli manca la Champions, ha perso 4 finali ed è un piccolo record. Vincerla con l’Inter sarebbe l’Oscar alla carriera, il coronamento perfetto".