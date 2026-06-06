Cristian Chivu conosce bene i due giocatori, entrambi hanno un obiettivo chiaro: prendersi l'Inter

Gianni Pampinella Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 21:32)

Cristian Chivu li conosce molto bene e adesso sono pronti a prendersi l'Inter. Uno in realtà lo ha già fatto e parliamo di Pio Esposito che ha raggiunto la doppia cifra alla sua prima stagione nell'Inter dei grandi. L'altro, Aleksandar Stankovic, vuole rimanere ed è pronto a giocarsi le proprie carte dopo una stagione da protagonista assoluto al Bruges. "Il tecnico dell'Inter aveva affermato in tempi non sospetti di conoscere Esposito "come le sue tasche" e di considerare Aleks "come un figlio". Tutto vero, grazie al lungo periodo tra il 2018 ed il 2024 trascorso da Chivu come mister delle giovanili prima e della Primavera poi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L'estate scorsa, quando decine di società avevano bussato alle porte nerazzurre per strappare il centravanti anche solo per un annetto di prestito, Chivu aveva chiuso tutto con una doppia mandata di chiavi. Considerava l'attaccante quasi come una sua creatura e ha voluto seguirlo passo dopo passo nella stagione forse più determinante della sua seppur breve carriera. Missione compiuta e frutti raccolti, in attesa che ne maturino altri persino più succosi. Lo stesso potrebbe accadere con Stankovic jr, che conosce bene non solo Chivu ma pure Esposito: stessa età, percorso simile, decine di partite già giocate insieme a livello giovanile e... l'Inter nel destino. Mercato permettendo".

"Aleks e Pio, in alcuni casi insieme e in altri in frammenti di vita differenti, hanno vissuto lo stesso percorso, per la maggior parte del tempo insieme. A differenza del serbo, cresciuto esponenzialmente ma solo dopo due anni di prestito trascorsi in giro per l'Europa tra Svizzera (Lucerna) e Belgio (Bruges), Pio ha già rotto gran parte del ghiaccio. Ma chi conosce bene Stankovic junior giura che presto toccherà pure a lui. Sul piano della personalità, di sicuro Aleks Stankovic ricorda il padre Dejan".

"E pure per movenze, forza fisica, capacità tecniche, potenza, tiro. Oggi. Non ancora "ieri", quando molto spesso veniva utilizzato più al centro della difesa che in mezzo al campo. Una questione fisica, essendo Aleksandar cresciuto presto, ma durata non molto. Perché progressivamente Stankovic ha alzato la sua posizione in campo, proprio grazie a... Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter ha rivisto in lui alcuni pregi di papà Deki, gli ha permesso di diventare più determinante e ha contribuito a trasformarlo nel profilo "europeo" di oggi tanto ambito da svariati top club".

(Gazzetta dello Sport)