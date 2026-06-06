Intervistato da LiveScore, Enzo Le Fée ha parlato della sua breve e negativa esperienza alla Roma. Il giocatore, oggi al Sunderland, ha collezionato appena 6 presenze nella sua unica stagione in giallorosso. "Da quando ero giovane dicevo che non avrei mai giocato in Italia. Perché il campionato per me non è così buono. Il modo in cui giocano le squadre e tutto il resto. Quando il mio agente mi ha detto che la Roma mi voleva, ho parlato con De Rossi ed è stato incredibile. Così ho detto: andiamo".