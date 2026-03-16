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fcinter1908 ultimora Bergonzi: “Rigore Frattesi chiarissimo e fallo di Ederson su Dumfries. Evidente che l’arbitro…”

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Bergonzi: “Rigore Frattesi chiarissimo e fallo di Ederson su Dumfries. Evidente che l’arbitro…”

Bergonzi: “Rigore Frattesi chiarissimo e fallo di Ederson su Dumfries. Evidente che l’arbitro…” - immagine 1
Durante La Nuova Ds, l'ex arbitro Bergonzi analizza gli episodi contestati dall'Inter durante la gara contro l'Atalanta
Andrea Della Sala Redattore 

Durante La Nuova Ds, l'ex arbitro Bergonzi analizza gli episodi contestati dall'Inter durante la gara contro l'Atalanta:

Bergonzi: “Rigore Frattesi chiarissimo e fallo di Ederson su Dumfries. Evidente che l’arbitro…”- immagine 2

"Dumfries dice all'arbitro che è stato colpito sulla gamba sinistra. Mano del giocatore dell'Atalanta che si appoggia sul giocatore dell'Inter e poi è lui che mentre sta per cadere con la gamba colpisce il giocatore dell'Atalanta. Non c'è nessun fallo, con la mano non commette irregolarità. A mio giudizio rete assolutamente regolare, proteste della panchina dell'Inter ingiustificate. Poi l'episodio alla fine: Scalvini è in ritardo e colpisce Frattesi, il direttore di gara non vede niente e fa proseguire il gioco e poi fischi fallo di Dumfries su Ederson, non è mai fallo su Ederson, senza guardare che è Ederson che commette il fallo. Frattesi, nettamente in anticipo, viene colpito da Scalvini sul piede destro: le immagini sono inequivocabili, nessuna chiamata al monitor. Var Gariglio non chiama al monitor Manganiello che non vede nulla e non viene concesso un chiaro rigore all'Inter. Episodi simili come quello del 2021 in Inter-Juve, dove Dumfries colpisce Alex Sandro ed era stato concesso al Var calcio di rigore alla Juve per una situazione molto simile. Così come la scorsa stagione in Inter-Verona fu concesso il calcio di rigore per intervento di Darmian su Magnani. Nella situazione Scalvini-Frattesi è evidente che il direttore era coperto e non ha visto nulla".

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