"Dumfries dice all'arbitro che è stato colpito sulla gamba sinistra. Mano del giocatore dell'Atalanta che si appoggia sul giocatore dell'Inter e poi è lui che mentre sta per cadere con la gamba colpisce il giocatore dell'Atalanta. Non c'è nessun fallo, con la mano non commette irregolarità. A mio giudizio rete assolutamente regolare, proteste della panchina dell'Inter ingiustificate. Poi l'episodio alla fine: Scalvini è in ritardo e colpisce Frattesi, il direttore di gara non vede niente e fa proseguire il gioco e poi fischi fallo di Dumfries su Ederson, non è mai fallo su Ederson, senza guardare che è Ederson che commette il fallo. Frattesi, nettamente in anticipo, viene colpito da Scalvini sul piede destro: le immagini sono inequivocabili, nessuna chiamata al monitor. Var Gariglio non chiama al monitor Manganiello che non vede nulla e non viene concesso un chiaro rigore all'Inter. Episodi simili come quello del 2021 in Inter-Juve, dove Dumfries colpisce Alex Sandro ed era stato concesso al Var calcio di rigore alla Juve per una situazione molto simile. Così come la scorsa stagione in Inter-Verona fu concesso il calcio di rigore per intervento di Darmian su Magnani. Nella situazione Scalvini-Frattesi è evidente che il direttore era coperto e non ha visto nulla".