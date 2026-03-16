L'ex difensore e capitano nerazzurro ha analizzato il momento attraversato dalla squadra di Chivu: "Manca un'arma importante"

Giuseppe Bergomi , ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport ha analizzato il momento dei nerazzurri di Chivu: "Senza Calhanoglu mancano le conclusioni da fuori, un'arma importante per l'Inter. Gente per l'uno contro uno non ce l'hai, per cui il tiro da fuori diventa fondamentale. Per tutto l'anno non ha dato continuità sul lungo periodo, ricade sempre in qualche infortunio.

Lautaro è un attaccante diverso da quelli che ha l'Inter, è quello che lega il gioco, la leadership la esercita nella pressione, nel raddoppio, nella voglia di riconquistare palla. E poi la facilità di fare gol in determinate partite. Questi saranno due recuperi importanti. L'Inter non ha una variante di gioco".