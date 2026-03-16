Il piede di Dumfries viene toccato da dietro da Sulemana. Chivu va subito dal quarto uomo a dire "E' fallo, è fallo". L'arbitro dice "è scivolato". Chivu viene ammonito perché fuori dall'area tecnica, l'arbitro ribadisce "se esce ancora dall'area tecnica lo butto fuori". Chivu entra in campo dopo la convalida del gol e riceve il cartellino rosso. Uscendo dice soltanto "è fallo tutta la vita", non insulta Manganiello. Prima del calcio d'inizio c'è la frase di Frattesi a Dumfries: "Denzi andiamo a farne un altro".