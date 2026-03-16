Emerge dagli studi di DAZN un'anticipazione del prossimo episodio di Bordocam.
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Frattesi: “Scalvini, m’hai preso te lo giuro su mia madre!”. All’arbitro: “Ma come fate a…”
L'ha riportata Davide Bernardi, mostrando alcune immagini degli episodi più discussi di Inter-Atalanta. Qui la ricostruzione di quanto accaduto, partendo dal gol convalidato alla squadra di Palladino:
Il piede di Dumfries viene toccato da dietro da Sulemana. Chivu va subito dal quarto uomo a dire "E' fallo, è fallo". L'arbitro dice "è scivolato". Chivu viene ammonito perché fuori dall'area tecnica, l'arbitro ribadisce "se esce ancora dall'area tecnica lo butto fuori". Chivu entra in campo dopo la convalida del gol e riceve il cartellino rosso. Uscendo dice soltanto "è fallo tutta la vita", non insulta Manganiello. Prima del calcio d'inizio c'è la frase di Frattesi a Dumfries: "Denzi andiamo a farne un altro".
Sul mancato rigore invece c'è Frattesi che dice a Scalvini: “Scalvo, m’hai preso. Te lo giuro su mia madre”. Scalvini gli risponde: "Non ho calciato, ero fermo". E poi all’arbitro: “Controllalo, guardalo. Neanche un controllo? Ma come fate?”.
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