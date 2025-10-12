C'è anche Federico Bernardeschi tra i protagonisti del Festival di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Il calciatore ha parlato del momento che sta attraversando la nazionale:

"Non siamo andati ai Mondiali, questa cosa ha interrotto tutto quello che c'era stato di positivo prima. Poi ci si dimentica in fretta di tutto quello che è stato fatto, invece deve rimanere impresso. Sembra che la Nazionale italiana faccia schifo da generazioni, ma nel 2021 siamo stati Campioni d'Europa, questo va ricordato più spesso a chi se lo dimentica".

Spazio anche a una battuta sul fantacalcio, stuzzicato da una battuta di un presente in sala: "Devo far gol? Bravo! (ride, n.d.r.). Questo fantacalcio oh... mannaggia al fantacalcio. Quanti insulti ho preso per il fantacalcio. All'inizio sei idolo, ma poi ti tornano tutti quei 120 schiaffi. Ma se non facciamo gol è perché non ci riesce, siate più comprensivi".