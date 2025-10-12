Sebastien Pocognoli è il nuovo allenatore del Monaco. Il tecnico belga, 38 anni, lascia l'Union Saint-Gilloise e si lega fino al 30 giugno 2027 con il club del Principato, prendendo il posto dell'esonerato Adolf Hutter.

Sébastien Pocognoli ha iniziato il suo primo incarico da allenatore nel calcio professionistico con l'Union all'inizio di luglio 2024. Insieme al suo staff tecnico, ha guidato l'Union al terzo posto e alla qualificazione per i play-off della Champions League. Durante i play-off, il nostro club ha realizzato una serie storica di nove vittorie e un pareggio, laureandosi campione del Belgio per la prima volta in 90 anni. L'Union ringrazia Pocognoli per il suo lavoro e il suo impegno. Comunicheremo al più presto la futura composizione del nostro staff tecnico.