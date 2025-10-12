Sebastien Pocognoli è il nuovo allenatore del Monaco. Il tecnico belga, 38 anni, lascia l'Union Saint-Gilloise e si lega fino al 30 giugno 2027 con il club del Principato, prendendo il posto dell'esonerato Adolf Hutter.
Pocognoli è il nuovo allenatore del Monaco: Union SG senza tecnico a 10 giorni dall’Inter
L'Union Saint-Gilloise, quindi, perde l'artefice della vittoria dello scorso campionato, traguardo atteso per 90 anni. I belgi, prossimi avversari dell'Inter in Champions League, si ritrovano ora senza allenatore a 10 giorni dalla sfida contro i nerazzurri di Chivu.
Questo il comunicato:
Sébastien Pocognoli ha iniziato il suo primo incarico da allenatore nel calcio professionistico con l'Union all'inizio di luglio 2024. Insieme al suo staff tecnico, ha guidato l'Union al terzo posto e alla qualificazione per i play-off della Champions League. Durante i play-off, il nostro club ha realizzato una serie storica di nove vittorie e un pareggio, laureandosi campione del Belgio per la prima volta in 90 anni. L'Union ringrazia Pocognoli per il suo lavoro e il suo impegno. Comunicheremo al più presto la futura composizione del nostro staff tecnico.
