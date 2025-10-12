FC Inter 1908
L’Italia di Gattuso fa il pieno in tv: oltre 6,5 milioni di telespettatori, tutti i dati

Marco Macca
Il match, terminato con il successo per 3-1 degli azzurri e trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito per l'esattezza da 6.588.000 spettatori, facendo registrare il 36.5% di share e risultando il programma più visto della prima serata di ieri.

La prima rete Rai trasmetterà martedì 14 ottobre alle 20.45 anche Italia-Israele, prossimo incontro della Nazionale nel cammino di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026.

