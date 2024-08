Bernardeschi: “Scudetto? Inter favorita, ma la Juve c’è. E c’era anche l’anno scorso fino a gennaio”

Federico Bernardeschi, attualmente al Toronto, parla alla Gazzetta dello Sport della corsa scudetto in Serie A

Federico Bernardeschi , attualmente al Toronto, parla alla Gazzetta dello Sport della corsa scudetto in Serie A. «Partenza Juve? Sono arrivati un nuovo dirigente e un nuovo tecnico che comprensibilmente vogliono dare la loro impronta. La Juventus ne aveva bisogno, Giuntoli ha fatto un bel lavoro e Thiago Motta è uno tosto. Abbiamo giocato insieme l’Europeo 2016, lui era uno dei più anziani e io il più giovane, si vedeva già la sua predisposizione verso i ragazzi. Avevamo un ottimo rapporto, mi dava consigli e mi aiutava».

«Ha la sensibilità dei grandi campioni e l’esperienza per fare bene. Alle idee di calcio unisce il coraggio: non importa l’età, se uno è forte lo fa giocare. Thiago guarda la personalità e la qualità. Alla Juventus ha portato una nuova filosofia: quando si parte da zero, giovani e senatori, tutti sono invogliati a dare di più. Era successo anche con Allegri nel primo ciclo bianconero».