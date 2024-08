Nuova Champions League: la cifra minima che incassa l’Inter. 150 mln a chi alza la coppa

Le voci

Partecipare vale 18,6 milioni per ogni squadra. Un successo nel gruppo 2,1, un pari 700 mila euro. Soldi anche per il piazzamento in classifica (fino ai 12 milioni alla prima). Poi milioni a piovere per ogni passaggio di turno: 11 ottavi; 12,5 quarti; 15 semifinali; 18,5 finalista; 25 campione. Infine, market pool e ranking storico: da 1 a 46 milioni. Senza dimenticare biglietteria, marketing, sponsor, maglie e tutto l’indotto. I guai sono per chi non è in Champions. Serve un intervento riequilibratore, sennò chi vince guadagna e vince ancora e guadagna ancora… Premier e Uefa stanno pensando a una spesa massima assoluta per i club, non più proporzionale al fatturato, per evitare che la forbice si allarghi.