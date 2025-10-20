"Voglio sottolineare una cosa sui vecchietti: in un pallone in Roma-Inter Pio Esposito, invece di trattarlo alla sua maniera, ha tentato un uno contro uno e si è preso una licenza. Se lo sono mangiato.

Acerbi ha fatto 20 metri come per prenderlo per un orecchio e dirgli "fai quello che devi fare". Questo fa capire quanto è considerato e quanto è aiutato: poi lui si è rimesso a fare il lavoro sporco preziosissimo".