Stramaccioni svela: “Roma-Inter? Pio Esposito ha provato un dribbling e allora Acerbi…”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore, in merito alla considerazione dello spogliatoio dell'Inter nei confronti di Francesco Pio Esposito
Marco Astori
Curioso aneddoto raccontato da Andrea Stramaccioni, ex allenatore, in merito alla considerazione dello spogliatoio dell'Inter nei confronti di Francesco Pio Esposito. Ecco quanto raccontato dal tecnico negli studi di DAZN.

"Voglio sottolineare una cosa sui vecchietti: in un pallone in Roma-Inter Pio Esposito, invece di trattarlo alla sua maniera, ha tentato un uno contro uno e si è preso una licenza. Se lo sono mangiato.

Acerbi ha fatto 20 metri come per prenderlo per un orecchio e dirgli "fai quello che devi fare". Questo fa capire quanto è considerato e quanto è aiutato: poi lui si è rimesso a fare il lavoro sporco preziosissimo".

