Berni: “L’Inter può vincere la Champions. Barella ha qualità, garantisco che Lautaro…”

"Perché porsi limiti? L'obiettivo di ogni professionista è quello di arrivare più in alto possibile. I sogni diventano possibili quando ci credi e la realtà si trasforma in un secondo. Se dovesse arrivare in finale, l'Inter avrà le sue chance, ma ora c'è da pensare in maniera seria al campionato e poi alla semifinale".

"Eh Barellone... L'amico mio le qualità ce le ha sempre avute, sta crescendo di mese in mese, di partita in partita e sta diventando sempre più determinante e più leader. Già da un paio di anni può essere messo tranquillamente nella top 10 dei centrocampisti in Europa".

"Per Lauti ho un amore profondamente enorme (ride, ndr). So quanto lui tenga alla maglia, ai compagni, a vincere e a raggiungere gli obiettivi. È un giocatore importantissimo, un atleta incredibile, bravo sia tatticamente che tecnicamente e con una grinta pazzesca. Sono felicissimo. Posso garantirti che ho urlato come lui a casa dei miei amici quando guardavo la partita (ride, ndr). Lui per me è fondamentale per come gioca, per come si impegna, e lo è anche nei periodi più bui".