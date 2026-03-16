Paolo Bertolucci, ex tennista, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio 24. Queste le sue parole sulla sconfitta di ieri del Milan contro la Lazio.
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Bertolucci: “Non credevo nello scudetto al Milan: la squadra è questa, non c’è nulla da fare”
Paolo Bertolucci, ex tennista, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati. Queste le sue parole sulla sconfitta di ieri del Milan
"Non credevo nello scudetto per il Milan, la squadra è questa, non c'è nulla da fare. Vinci il derby, ma non a Parma e ieri non hanno giocato, la squadra non si è presentata nella partita più importante".
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