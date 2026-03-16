"Invece di accorciare il distacco, il Milan si allontana dall'Inter. Fermato infatti dalla Lazio che si giova nell'occasione dell'appoggio straordinario del suo pubblico e da Isaksen che decide la sfida che rimescola tutte le carte delle posizioni Champions. Non certo dello scudetto che, a dispetto della crisi di nervi, resta nella disponibilità dell'Inter. Spettacolare la coreografia preparata dalla curva nord, stadio pieno che incita la Lazio e la spinge con un tifo indemoniato. Il Milan patisce sia il clima che la partenza sprint e accusa subito qualche disfunzione dalla parte di Estupinan, scelto come anello debole dell'apparato difensivo rossonero".

"Con colpevole ritardo, Allegri ridisegna nella ripresa tutto il Milan in due puntate: prima lascia fuori Estupinan (già ammonito) e Tomori per disporsi a quattro dietro con Bartesaghi e Athekame, poi richiama Leao e Fofana per far entrare Nkunku e Fullkrug e disporsi col 4-2-3-1. Non c'è il gradimento del portoghese che non accetta il cambio e si sottrae all'abbraccio del tecnico livornese. Il gol del pari milanista firmato da Athekame (da angolo) dopo tocco col polso dello stesso in mischia viene azzerato da Guida, molto attento".