Dalle colonne del Giornale, Franco Ordine analizza la sconfitta del Milan contro la Lazio. I rossoneri avevano l'occasioni di accorciare le distanze dall'Inter, invece la squadra di Allegri adesso si ritrova a -8-
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Ordine: “Tifo Lazio indemoniato, il Milan cade. A dispetto delle crisi di nervi, l’Inter…”
"Invece di accorciare il distacco, il Milan si allontana dall'Inter. Fermato infatti dalla Lazio che si giova nell'occasione dell'appoggio straordinario del suo pubblico e da Isaksen che decide la sfida che rimescola tutte le carte delle posizioni Champions. Non certo dello scudetto che, a dispetto della crisi di nervi, resta nella disponibilità dell'Inter. Spettacolare la coreografia preparata dalla curva nord, stadio pieno che incita la Lazio e la spinge con un tifo indemoniato. Il Milan patisce sia il clima che la partenza sprint e accusa subito qualche disfunzione dalla parte di Estupinan, scelto come anello debole dell'apparato difensivo rossonero".
"Con colpevole ritardo, Allegri ridisegna nella ripresa tutto il Milan in due puntate: prima lascia fuori Estupinan (già ammonito) e Tomori per disporsi a quattro dietro con Bartesaghi e Athekame, poi richiama Leao e Fofana per far entrare Nkunku e Fullkrug e disporsi col 4-2-3-1. Non c'è il gradimento del portoghese che non accetta il cambio e si sottrae all'abbraccio del tecnico livornese. Il gol del pari milanista firmato da Athekame (da angolo) dopo tocco col polso dello stesso in mischia viene azzerato da Guida, molto attento".
"Pulisic non trova mai la porta, gli altri due attaccanti idem con patate e il Milan resta così al palo piegato dalla terza sconfitta della stagione. Forse la più dolorosa perché avvenuta nella serata di un possibile avvicinamento all'Inter".(Il Giornale)
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