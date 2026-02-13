Intervistato da Supernews, Daniel Bertoni ha toccato diversi argomenti. L'ex campione del mondo ha parlato anche della lotta scudetto. "L’Inter è nettamente la squadra più forte d’Italia. L’anti Inter è il Milan, il Napoli è lontano adesso. È vero dei tanti infortunati e delle molteplici assenze, ma sono troppo forti i nerazzurri, hanno una squadra in cui segnano tutti praticamente, per i partenopei di oggi".