Intervistato da Supernews, Daniel Bertoni ha toccato diversi argomenti. L'ex campione del mondo ha parlato anche della lotta scudetto. "L’Inter è nettamente la squadra più forte d’Italia. L’anti Inter è il Milan, il Napoli è lontano adesso. È vero dei tanti infortunati e delle molteplici assenze, ma sono troppo forti i nerazzurri, hanno una squadra in cui segnano tutti praticamente, per i partenopei di oggi".
Bertoni: "L'Inter è nettamente la più forte d'Italia. Hanno una squadra in cui…"
"Il Napoli ha vinto col Genoa ma soffrendo, solo con un rigore e durante il tempo di recupero. Bene in attacco, ma ha patito invece molto in fase difensiva le scorribande degli avversari. Le assenze ed il tempo che manca ancora alla fine dell’anno possono essere delle scusanti per la classifica del Napoli di oggi, ma l’Inter ha comunque un altro passo a mio modo di vedere".
