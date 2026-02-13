Il cammino verso il Gruppo 6 della fase élite dell’Europeo – in programma dal 25 al 31 marzo in Calabria – passa da Novarello, dove dal 16 al 18 febbraio si ritroverà la Nazionale Under 19 per uno stage.
Italia U19, i convocati per il prossimo stage: sono ben 5 i ragazzi dell’Inter
Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 26 calciatori, tutti nati nel 2007, ad eccezione di quattro classe 2008: i difensori Mattia Marello e Andrea Natali, rispettivamente dell’Inter e dell’AZ Alkmaar, e i centrocampisti Christian Comotto e Federico Steffanoni, in forza, nell’ordine, allo Spezia e all’Atalanta.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
Difensori: Mattia Cappelletti (Milan), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Manuel Maffessoli (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Federico Terlizzi (Roma), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Christian Comotto (Spezia), Matias Mancuso (Inter), Mattia Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Davide Zamagni (Cesena);
Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Filippo Galvagno (Cesena), Claudio Giardino (Perugia), Jamal Iddrissou (Inter), Antonio Stefano Merola (Juventus), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).
(figc.it)
