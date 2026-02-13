Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 26 calciatori, tutti nati nel 2007, ad eccezione di quattro classe 2008: i difensori Mattia Marello e Andrea Natali, rispettivamente dell’Inter e dell’AZ Alkmaar, e i centrocampisti Christian Comotto e Federico Steffanoni, in forza, nell’ordine, allo Spezia e all’Atalanta.