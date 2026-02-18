Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi ha commentato le parole di Cristian Chivu relative all'espulsione di Kalulu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bezzi: “Bastoni? La gogna mediatica c’è stata. Una cosa deve fare riflettere. Chivu…”
ultimora
Bezzi: “Bastoni? La gogna mediatica c’è stata. Una cosa deve fare riflettere. Chivu…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi ha commentato le parole di Cristian Chivu relative all'espulsione di Kalulu
"Bisogna abbassare i toni, ma la gogna mediatica c'è stata. Purtroppo quando si arriva al punto che l'arbitro La Penna viene invitato a non uscire di casa è un qualcosa che deve far riflettere. Il fatto grave lo commette un giocatore della Nazionale ma anche Chivu ha preso una posizione non sopportabile. I giocatori devono smettere di simulare in campo, ne vedo troppi".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA